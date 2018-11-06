В Винницкой области в одном из магазинов погиб покупатель. Говорят, что «сам виноват»

В одном из строительных магазинов города Могилев-Подольский (Винницкая область) трагически погиб молодой парень. Как выяснили журналисты «Фразы», он посетил «строймаркет» с целью приобрести материалы для кровли.

Как передает «Винницкий бизнес-портал», резонансный инцидент случился еще в пятницу, 2 ноября, но широкую огласку получил только в понедельник.

Сообщается, что приблизительно в 13-30 один из покупателей ‒ 21-летний молодой человек ‒ «по собственной неосторожности» задел профнастил для кровли, который на него и обрушился.

От полученных травм посетитель магазина скончался на месте инцидента. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту гибели человека начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в центре Киева стреляли в магазине. Ранена женщина.

Ранее в Киеве ограбили книжный магазин и пытались сжечь продавца.