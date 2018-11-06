Ученые составили список продуктов, замедляющих старение

Ученые составили список продуктов, употребление которых замедляет старение. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии.

Как передает портал Phys.org, ученые говорят, что «элемент гидрохинон в сочетании с цинком может предотвратить окислительный процесс и замедлить процесс старения организма».

Специалисты уже составили список продуктов, в которых содержится гидрохинон.

Это кофе, вино, чай и шоколад.

Ученые говорят, что «при усвоении организмом цинк активирует группы гидрохинона, что создает естественную защиту от супероксида (побочного продукта дыхания человеческой клетки)».

По их словам, «цинк и гидрохинон способны защищать организм от процессов деградации, вызванных окислением, и оказывать антиоксидантное действие».

Как писала «Фраза», ученые назвали продукты, защищающие легкие от разрушения.

Ранее ученые поведали, какие продукты нужно употреблять для «профилактики» рака.