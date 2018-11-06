Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Ученые составили список продуктов, замедляющих старение

Ученые составили список продуктов, замедляющих старение

Ученые составили список продуктов, употребление которых замедляет старение. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии.

Как передает портал Phys.org, ученые говорят, что «элемент гидрохинон в сочетании с цинком может предотвратить окислительный процесс и замедлить процесс старения организма».

Специалисты уже составили список продуктов, в которых содержится гидрохинон.

Это кофе, вино, чай и шоколад.

Ученые говорят, что «при усвоении организмом цинк активирует группы гидрохинона, что создает естественную защиту от супероксида (побочного продукта дыхания человеческой клетки)».

По их словам, «цинк и гидрохинон способны защищать организм от процессов деградации, вызванных окислением, и оказывать антиоксидантное действие».

Как писала «Фраза», ученые назвали продукты, защищающие легкие от разрушения.

Ранее ученые поведали, какие продукты нужно употреблять для «профилактики» рака.

Тэги: ученые, здоровье, мир, чай, кофе, шоколад, вино, старение

Комментарии

Колонка автора
04.11.18 09:23

«Шахтер» – «Динамо»: курица или яйцо?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

05.11.18 09:08

Заем под 10%. Дефолта пока не будет, будет долговая удавка

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Близкого соратника Ляшко задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами

Близкого соратника Ляшко задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами
06.11.18 08:24
565
Последние новости
06.11.18 10:09

На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
06.11.18 10:01

В России сгорела целая семья – погибли шестеро детей (видео 18+)
06.11.18 09:45

Во Львове старушка неделю прятала труп мужа за шкафом
06.11.18 09:26

В центре Киева греческий дипломат попал в ДТП
06.11.18 09:12

В жутком пожаре под Киевом сгорели крошечные дети
06.11.18 08:58

Под Киевом пьяный отморозок сбил маленькую девочку
06.11.18 08:24

Близкого соратника Ляшко задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами
06.11.18 08:00

Ученые составили список продуктов, замедляющих старение
06.11.18 07:23

Не пропустите шоу-выставку «Мир лошадей» в «Парке Киевская Русь»
05.11.18 22:19

В США подросток убил собственную мать, а потом придумал «хитрый план» с целью избежать ответственности

Интервью

01.11.18 09:15

Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы
В России сгорела целая семья – погибли шестеро детей (видео 18+)
В России сгорела целая семья – погибли шестеро детей (видео 18+)
Во Львове старушка неделю прятала труп мужа за шкафом
Во Львове старушка неделю прятала труп мужа за шкафом
В центре Киева греческий дипломат попал в ДТП
В центре Киева греческий дипломат попал в ДТП
В духе 90-х: в Луцке местная «братва» устроила разборки со стрельбой. В живых остались не все
В духе 90-х: в Луцке местная «братва» устроила разборки со стрельбой. В живых остались не все
Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области
Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области
Известный казахский каскадер погиб на глазах у публики, исполняя опасный и странный номер (видео 18+)
Известный казахский каскадер погиб на глазах у публики, исполняя опасный и странный номер (видео 18+)
На Харьковщине неизвестный изнасиловал и задушил девочку. Составлен фоторобот подозреваемого
На Харьковщине неизвестный изнасиловал и задушил девочку. Составлен фоторобот подозреваемого
Итальянский боксер умер после сокрушительного нокаута
Итальянский боксер умер после сокрушительного нокаута
Во Франции рухнули два трехэтажных дома, внутри которых могли быть люди
Во Франции рухнули два трехэтажных дома, внутри которых могли быть люди
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.