Главные новости за 5 ноября 2018 года

Уличный вор, которого сбили киевские копы, скончался в больнице. Уличный вор, которого сбили полицейские в Киеве, скончался в больнице. Врачи пять дней боролись за его жизнь, но безуспешно.

Под Киевом поезд насмерть сбил юношу. В Фастове Киевской области случилась трагедия. Тут поезд сбил семнадцатилетнего парня.

В воинской части на Львовщине внезапно умер военный. Во Львовской области на территории Яворивского гарнизона скончался 45-летний военный 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. По предварительной причине он умер из-за сердечной недостаточности.

Молодая украинка получила в Малайзии пожизненный срок за ввоз кокаина. В Малайзии гражданка Украины 24-летняя Клавдия Лопаткина получила пожизненный срок за попытку ввоза в страну наркотиков. По данным следствия, она хотела ввезти полтора килограмма кокаина еще три года назад.

Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области. Сотрудники национальной полиции задержали банду автоугонщиков, которые в Киеве и области угоняли автомобили, после чего требовали у владельцев транспортных средств выкуп. Об этом у себя в Facebook написала пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ольга Атаманова.

«Он расистская свинья!» Американская журналистка жестко прошлась по Трампу в прямом эфире CNN. В прямом эфире телеканала CNN президента США Дональда Трампа назвали «расистской свиньей». Сделала это политический обозреватель Ана Наварро.