Под Киевом поезд насмерть сбил юношу

В понедельник, 5 ноября, в Фастове Киевской области случилась трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут поезд сбил семнадцатилетнего парня.

Как передает полиция, юноша скончался на месте.

Уже известно, что поезд шел из Киева, а парень двигался по рельсам и говорил по мобильному телефону. Увидев приближающийся состав, он прыгнул на соседние пути, где как раз проходил другой поезд, под которым и погиб юноша.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта) УК Украины.

Как писала «Фраза», под Ровно загорелся поезд с пассажирами.

Ранее на Львовщине грузовой поезд оторвал подростку ноги.