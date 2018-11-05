Верующие Украины поздравляют Митрополита Онуфрия с днем рождения

Предстоятель Украинской Православной Церкви празднует сегодня, в понедельник, 5 ноября свой день рождения. Как выяснили журналисты «Фразы», Митрополита Онуфрия с 74-летием поздравляют верующие нашей страны.

Делают они это, в том числе, и в социальных сетях.

Например, на официальной странице Центра информации УПЦ в «Фейсбуке».

Верующие украинцы желают Митрополиту Онуфрию здоровья, мужества и стойкости.

Люди заявляют о своей верности Церкви и Пастырю.

В УПЦ говорят, что все поздравления будут переданы Предстоятелю.

Как писала «Фраза», по словам Митрополита Онуфрия, «некоторые люди в Украине пытаются подчинить себе Бога». Также он говорил: «Всякая власть от Бога, но Он дает власть не для произвола».