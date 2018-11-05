В воинской части на Львовщине внезапно умер военный

Во Львовской области на территории Яворивского гарнизона скончался 45-летний военный 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительной причине он умер из-за сердечной недостаточности.

По словам руководителя регионального медиацентра Минобороны Александра Поронюка, точную причину смерти установят медики, передает Zaxid.net.

В Союзе ветеранов АТО Червонограда ВОЛЯ добавили, что умершим является артиллерист Виктор Телегий.

Как сообщала «Фраза», в середине мая 2018 года во Львовской области прямо в военном городке застрелили начальника караула.

Тогда же в селе Верхняя Балка (Львовская область) повесился военный 1979 года рождения.