Ученые пришли к неожиданно неприятным выводам по поводу молока

Ученые заявили, что при простуде вредно пить молоко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили британские исследователи.

Как пишет издание Laryngoscope, ученые сообщили, что «содержащиеся в слизи антибактериальные ферменты убивают микробы и предохраняют человека от простуды, при болезни организм начинает вырабатывать слишком много слизи, из-за чего у больного начинается кашель, аллергия, появляется хрипота в голосе».

Во время исследований на добровольцах-пациентах, ученые установили, что молоко лишь усугубляет болезнь.

В ходе эксперимента людям не давали молоко три дня, после чего начали выделять половине пациентов по 350 граммов молока каждый день. Другая часть добровольцев получала соевое молоко.

При этом пациенты заполняли анкету, указывая степень выделения слизи по шкале в сто баллов, фиксируя симптомы заболевания.

Ученые заявили, что в самом начале исследования «показатель участников держался в пределах 65 баллов, но уже после двух дней без молока у всех показатель упал до 55 баллов, а после введения молока в рацион участников их цифры вернулись на прежний уровень, зато употреблявшие соевое молоко пациенты почувствовали себя лучше».

Врачи говорят, что человек «чувствующий, что молоко провоцирует выделение слизи, должен сократить ежедневную порцию молока, либо вовсе отказаться от молочных продуктов».

Как писала «Фраза», научное исследование доказало, что молоко продлевает жизнь.