Молодая украинка получила в Малайзии пожизненный срок за ввоз кокаина, – СМИ

В Малайзии гражданка Украины 24-летняя Клавдия Лопаткина получила пожизненный срок за попытку ввоза в страну наркотиков. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным следствия, она хотела ввезти полтора килограмма кокаина еще три года назад.

Как пишет издание New Straits Times, 31 декабря 2015 года девушка «была задержана в аэропорту Пинанга по подозрению в транспортировке наркотиков». Отмечается, что украинка была беременна и родила дочь в тюрьме.

Позже девушка была оправдана и выпущена на свободу, но была подана апелляция, и суд продолжился.

Зачитывая приговоров, судья заявил: «У подсудимой было достаточно времени, чтобы проверить содержимое сумок, которые она везла из Дубая в Куала-Лумпур и затем в Пинанг. Она не воспользовалась шансом посмотреть внутрь сумок, в которых, по ее заявлению, были шоколадные конфеты».

За данные обвинения в Малайзии предусмотрен смертный приговор через повешение, однако, как пишут СМИ, страна собирается отказаться от смертной казни, поэтому украинке дали пожизненный срок.

Как писала «Фраза», власти Нидерландов отказались рассекречивать документы расследования крушения малазийского «Боинга».

Ранее сообщалось, что в Киеве детям предлагают наркоту прямо возле школ.