Как бросить курить? Врачи дали ценный совет

Медики дали совет курильщикам, как избавиться от пагубной привычки. Как выяснили журналисты «Фразы», врачи рассказали, в каком возрасте лучше бросать курить.

Как говорится в докладе Американской ассоциации сердца в Далласе, бросать курить нужно до 40-45 лет. По словам экспертов, «сердечно-сосудистая система приходит в порядок лишь примерно через 15 лет после отказа от курения и табака».

По данным врачей, «уже через пять лет после того, как человек бросает курить, его здоровье заметно улучшается, а риск заработать инфаркт, инсульт и другие проблемы с сердцем снижаются сразу на 38%». Медики говорят, что «шансы остаются выше нормы на протяжении как минимум шестнадцать лет».

Отмечается, что в исследовании принимали участие девять тысяч молодых людей в возрасте 27 лет. Они не страдали от хронических болезней сердца и сосудов, туберкулеза и других проблем с легкими, а также находились в хорошей физической и психологической форме. Шестнадцать лет наблюдений показали, что «70% инфарктов и инсультов произошли у бывших и действующих курильщиков, употреблявших примерно пачку сигарет в день на протяжении двадцати лет».

Медики говорят, что, «чем больше курили участники наблюдений, тем чаще у них развивались проблемы с работой легких и сердечно-сосудистой системы».

Впрочем, как сказано в докладе, «даже через шестнадцать лет исчезали не все негативные эффекты от употребления табака».

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