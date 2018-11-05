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В Харьковской области школьники на перемене жестоко избили девочку

В Харьковской области школьники на перемене жестоко избили девочку

В селе Бердянка Зачепиловского района Харьковской области в одной из школ произошло ЧП — пятеро школьников избили 11-летнюю девочку. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» в Facebook.

Как отметили в ведомстве, произошло все в пятницу, 2 ноября. Сама пострадавшая рассказала, что на одной из перемен ее избили пятеро учеников той же школы. В результате избиения девочка получила травму хребта.

Медиков вызвали прямо в школу. У пострадавшей диагностировали ушиб участка правого тазобедренного сустава. Девочку госпитализировали в ближайшую больницу.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

Правоохранители поводом для драки называли похищение мобильного телефона. Было открыто уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений (ч. 2. ст. 125 — до 1 года исправительных работ). По требованию прокуратуры дело было переквалифицировано на «хулиганство» (ч. 2 ст. 296 — ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы до 4-х лет).

Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» набирают популярность сообщества «ЗАБИВЫ», «ULTRAPIR», где участники выкладывают видео с жестокими драками. Он рассказал, что в них «соревнуются» видео, где многочисленная группа подростков забивает сверстников. Каждая такая драка называется «вайн_батл», и если она набирает большее количество лайков и репост — ты победитель. В некоторых сообществах за победу еще и свитер дарят.

Тогда же стало известно, что поводом для насилия среди школьников может стать не только личный конфликт или грубое слово, но и одежда. По данным СМИ, модное движение под названием «Топ шмот» травит в школах детей, у которых нет одежды дорогих брендов.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе того же года группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу в Одессе.

В начале октября школьники из поселка Чернобай Черкасской области избили своего одноклассника до потери сознания.

Тэги: драка, общество, Харьков, школа, избиение, Харьковская область, подростки

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