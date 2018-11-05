Легендарный боксер Флойд Мейвезер дебютирует в боях без правил

Известный американский боксер Флойд Мейвезер объявил о подписании контракта на бой против 20-летнего японского кикбоксера Тенсина Нацукавы. Как выяснили журналисты «Фразы», поединок пройдет по правилам смешанных единоборств (ММА).

Бой состоится 31 декабря в Токио в рамках турнира Rizin на арене Saitama Super Arena в Сайтаме, которая рассчитана на 37 тысяч зрителей, написал у себя в Twitter генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара.

Ранее «Фраза» сообщала, что Мейвезер несколько раз заявлял о желании встретиться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, однако президент организации Дэна Уайт против, чтобы бой проходил по правилам бокса.

26 августа 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) американский боксер Флойд Мейвезер одержал победу над борцом ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором, который ради этого поединка временно перешел в бокс. Известно, что за этот бой Мейвезер заработал как минимум $100 млн.

Таким образом, он побил рекорд соотечественника Рокки Марчиано по количеству побед подряд и после этого объявил о завершении карьеры.