Главные новости за 3-4 ноября 2018 года

Можно радоваться: сноса Шулявского моста не будет. По крайней мере, в ближайшем будущем. Старт работ по сносу Шулявского путепровода вновь перенесли. Новая дата начала «реконструкции» еще не озвучена.

Шулявский мост «попал» в очередную историю: погиб человек и рухнули бетонные плиты. На Шулявском путепроводе в Киеве произошло тройное ДТП. В результате масштабной аварии движение для всех видов транспорта на мосту было полностью перекрыто.

Херсонская активистка скончалась от последствий зверского покушения. В социальных сетях появилась информация о смерти известной херсонской чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк. Женщина скончалась от последствий покушения, совершенного 31 июля 2018 года.

В центре Киева обокрали известного футболиста. В деле оказался замешан «ствол». В Киеве обокрали футболиста одного из клубов украинской Премьер-лиги. Дерзкая кража произошла возле одного из ресторанов грузинской кухни.

Жуткая реконструкция одного из мостов на Подоле возмутила киевлян. В Киеве уже восьмой месяц не могут реконструировать один из мостов в Подольском районе. Работы с начала апреля продолжаются на путепроводе на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской.

В сеть «слили» очередную порцию личной переписки керченского стрелка Рослякова. Неизвестные хакеры добыли очередную порцию интернет-переписки керченского стрелка Владислава Рослякова. Со своими собеседницами виновник массового убийства учащихся и работников Керченского технологического техникума общался с фейкового аккаунта.

В США упал обломок астероида. Впечатляющий полет попал на видео. В окрестностях американского городка Бейтсвилл (штат Арканзас) упал обломок астероида ‒ метеор. Полет небесного «тела» удалось заснять на видео.