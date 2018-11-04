В сеть «слили» очередную порцию личной переписки керченского стрелка Рослякова

Неизвестные хакеры добыли очередную порцию интернет-переписки керченского стрелка Владислава Рослякова. Как выяснили журналисты «Фразы», со своими собеседницами виновник массового убийства учащихся и работников Керченского технологического техникума общался с фейкового аккаунта.

Как передает «Обозреватель» со ссылкой на интернет-сообщество «Двач», принадлежавший Рослякову аккаунт был открыт на имя Анатолий Смирнов.

Из переписки можно выделить следующие моменты:

1) накануне керченской трагедии Росляков договаривался о встрече с некой Лизой Панченко; 2) жалобы на жизнь, намеки на то, что «в людей пока не стрелял»;

3) обещание устроить «интересный выпускной»;

4) мысли о смерти;

5) хвастовство разрешением на оружие.

Как писала «Фраза», керченский стрелок Росляков рассказал о своих планах за две недели до трагедии. Но ему не поверили.

Ранее в сеть «слили» личную переписку керченского стрелка.