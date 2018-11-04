В центре Киева обокрали известного футболиста. В деле оказался замешан «ствол»

Субботним вечером, 3 ноября, в Киеве обокрали футболиста одного из клубов украинской Премьер-лиги. Как выяснили журналисты «Фразы», дерзкая кража произошла возле одного из ресторанов грузинской кухни.

Как передает «Страна», пока 27-летний игрок киевского «Арсенала» Артем Гаевский ужинал в ресторане «Саперави», неизвестные злоумышленники разбили стекло его автомобиля, припаркованного возле заведения, и похитили все самое ценное, что было в салоне.

Сообщается, что футболист лишился ключей от квартиры, документов и пистолета, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту кражи начато уголовное производство. Не исключено, что у следователя возникнут вопросы и к самому Артему Гаевскому. В частности, на каком основании он получил разрешение на ношение «травмата», которое выдается только журналистам и сотрудникам правоохранительных органов.

Как писала «Фраза», известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины.

Ранее талантливый футболист застрелился, играя в «русскую рулетку».