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Херсонская активистка скончалась от последствий зверского покушения

Херсонская активистка скончалась от последствий зверского покушения

В воскресенье, 4 ноября, в социальных сетях появилась информация о смерти известной херсонской чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк. Как выяснили журналисты «Фразы», женщина скончалась от последствий покушения, совершенного 31 июля 2018 года.

Как передает «Информатор» со ссылкой на соцсети, в настоящее время подробности смерти не оглашаются. Дополнительная иформация ожидается в течение суток.

Как сообщала «Фраза», 31 июля 2018 года в Херсоне было совершено нападение на местную активистку и советницу городского головы Екатерину Гандзюк. В результате она получила химический ожог 30% тела и в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

9 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нападение на Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных структур.

Тэги: общество, Херсон, кислота, активист, покушение

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