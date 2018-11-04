Херсонская активистка скончалась от последствий зверского покушения

В воскресенье, 4 ноября, в социальных сетях появилась информация о смерти известной херсонской чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк. Как выяснили журналисты «Фразы», женщина скончалась от последствий покушения, совершенного 31 июля 2018 года.

Как передает «Информатор» со ссылкой на соцсети, в настоящее время подробности смерти не оглашаются. Дополнительная иформация ожидается в течение суток.

Как сообщала «Фраза», 31 июля 2018 года в Херсоне было совершено нападение на местную активистку и советницу городского головы Екатерину Гандзюк. В результате она получила химический ожог 30% тела и в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

9 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нападение на Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных структур.