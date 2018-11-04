Крымская власть «зажимает» выплату компенсации пострадавшим в керченской бойне, ‒ СМИ

Власти оккупированного Крыма отказались выплачивать денежную компенсацию родителям одной из пострадавших в результате массового убийства учащихся и работников Керченского политехнического колледжа. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент достоверно известно, по крайней мере, об одном подобном случае.

Как передает DW, отец пострадавшей 16-летней студентки Натальи Калиниченко ‒ Юрий ‒ рассказал журналистам, что «денег до сих пор не видел». По словам Юрия Калиниченко, на встрече представителей власти Крыма с жителями Керчи было сказано, что «денег отцу давать не велено», поскольку семья Калиниченко считается «неблагополучной».

Отмечается, что максимум, чего добился отец раненой студентки после долгих «хождений» по кабинетам чиновников ‒ это оплаты билета до Москвы и проживание.

Сообщается, что Наталья Калиниченко получила тяжелые ранения в результате взрыва в колледже. В Керчи она перенесла операцию по ампутации ступни, после чего самолетом была отправлена на лечение в столицу РФ. После выписки из больницы девушке предстоит долгая реабилитация, но денег на это у ее родителей нет.

Как писала «Фраза», росСМИ объяснили, как получилось «воскресить» одну из жертв Керченской бойни.

Ранее стало известно, что в Керченском политехническом колледже произошло новое ЧП.