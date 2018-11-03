Курильщикам на заметку: ученые назвали продукты, защищающие легкие от разрушения

Американские ученые назвали продукты, которые крайне полезно употреблять лицам, страдающим никотиновой зависимостью. Как выяснили журналисты «Фразы», регулярное включение в меню доступных овощей и фруктов поможет не только сберечь, но и восстановить разрушенные вредной привычкой легкие.

Как передает MedikForum, американские специалисты считают, что курильщикам следует употреблять больше свежих яблок и помидор, поскольку они способствуют быстрой регенерации поврежденной табачным дымом легочной ткани. Кроме того, в яблоках и помидорах содержатся вещества, которые служат «защитным барьером» для здоровых легких.

Сообщается, что к подобному выводу исследователи пришли по результатам эксперимента, в котором принимали участие 600 человек, страдающих никотиновой зависимостью. Специалисты анализировали меню их питания, количество выкуриваемых сигарет и общее состояние здоровья.

Отмечается, что те курильщики, которые регулярно употребляли яблоки и помидоры, имели более здоровые легкие, по сравнению с другими участниками эксперимента.

Вместе с тем, акцентируют внимание ученые, полезными для легких являются именно свежие яблоки и помидоры, а не соки из них, поскольку в них отсутствует клетчатка.

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