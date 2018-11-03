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В Ровно пьяный мужик лишил жизни совсем еще юную девчонку

В Ровно пьяный мужик лишил жизни совсем еще юную девчонку

В пятницу, 2 ноября, в Ровно произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», под колеса «минивэна» попали двое несовершеннолетних пешеходов.

Как пишет «Судебно-юридическая газета», наезд автомобиля Mercedes Vito на пешеходов произошел поздно вечером на улице Севастопольской.

Сообщается, что в результате ДТП погибла 16-летняя школьница, ее одноклассник в тяжелом состоянии госпитализирован.

Отмечается, что водитель «минивэна» находился в нетрезвом состоянии: тест на наличие алкоголя показал 2,75 промилле.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. В отношении виновника ДТП начато уголовное производство по ч. 2 статьи 286 УК Украины.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяный водитель разогнался свыше 200 км/ч и устроил «лобовое» ДТП.

Ранее в Киеве произошло очередное пьяное ДТП: семью с детьми сбили на пешеходном переходе.

Тэги: ДТП, общество, Ровно, пьяный за рулем, гибель, пешеход, школьница

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