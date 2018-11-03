Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Можно радоваться: сноса Шулявского моста не будет. По крайней мере, в ближайшем будущем

Можно радоваться: сноса Шулявского моста не будет. По крайней мере, в ближайшем будущем

Старт работ по сносу Шулявского путепровода вновь перенесли. Как выяснили журналисты «Фразы», новая дата начала «реконструкции» еще не озвучена.

Как передает «Сегодня», 3 и 4 ноября (запланированная дата начала работ) путепровод будет открыт для всех видов транспорта. Сообщается, что с новой датой сноса Шулявского моста в КГГА могут определиться на следующей неделе.

Кроме того, отмечается, что на подъездах к путепроводу так и не появились новые дорожные знаки, информирующие водителей о схемах объезда «уставшего» путепровода.

Как писала «Фраза», «уставший» Шулявский мост решили попросту снести: названа дата.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции Шулявского моста менять не будут, но с началом работ уже опоздали.

Тэги: общество, строительство, снос, Шулявский мост

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

03.11.18 09:31

Западноукраинский фронт мировой революции. Часть 1

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 2 ноября 2018 года

Главные новости за 2 ноября 2018 года
02.11.18 19:00
592
Последние новости
03.11.18 11:51

Можно радоваться: сноса Шулявского моста не будет. По крайней мере, в ближайшем будущем
03.11.18 10:49

Трагедия в Днепре: в собственной квартире погибла семья
02.11.18 23:06

Нина Карпачева: Трое украинских рыбаков покинули СИЗО и вышли на свободу
02.11.18 21:29

Украинцы устроили «беспредел» в Италии. Один из них назвал себя «фашистом»
02.11.18 20:34

В Харькове какой-то «святоша» устроил погром на кладбище. Появилось видео
02.11.18 19:00

Главные новости за 2 ноября 2018 года
02.11.18 16:58

У берегов Японии исчез целый остров. Стало известно, чем ей это грозит
02.11.18 16:55

«Разумная сила: украинская власть полностью находится под внешним контролем
02.11.18 16:48

«Рада громадської безпеки» напомнила про сотни миллионов, якобы украденных людьми Пашинского с Одесского НПЗ
02.11.18 16:14

Ученые доказали, что мобильные телефоны таки провоцируют рак

Интервью

01.11.18 09:15

Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Трагедия в Днепре: в собственной квартире погибла семья
Трагедия в Днепре: в собственной квартире погибла семья
Трагедия в Днепре: в собственной квартире погибла семья
Трагедия в Днепре: в собственной квартире погибла семья
Украинцы устроили «беспредел» в Италии. Один из них назвал себя «фашистом»
Украинцы устроили «беспредел» в Италии. Один из них назвал себя «фашистом»
В Харькове какой-то «святоша» устроил погром на кладбище. Появилось видео
В Харькове какой-то «святоша» устроил погром на кладбище. Появилось видео
«Разумная сила: украинская власть полностью находится под внешним контролем
«Разумная сила: украинская власть полностью находится под внешним контролем
Их нравы: пара британских миллионеров завела себе раба из Польши
Их нравы: пара британских миллионеров завела себе раба из Польши
Под Ровно загорелся поезд с пассажирами. Один из вагонов выгорел дотла
Под Ровно загорелся поезд с пассажирами. Один из вагонов выгорел дотла
Трамп пообещал погасить госдолг США на 21,5 триллиона долларов
Трамп пообещал погасить госдолг США на 21,5 триллиона долларов
В Москве у популярного российского рэпера «отжали» автомобиль. Появилось видео ограбления
В Москве у популярного российского рэпера «отжали» автомобиль. Появилось видео ограбления
В киевском спальнике парень подорвался на гранате
В киевском спальнике парень подорвался на гранате
На киевской окраине микроавтобус влетел в пост полиции
На киевской окраине микроавтобус влетел в пост полиции
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.