Можно радоваться: сноса Шулявского моста не будет. По крайней мере, в ближайшем будущем

Старт работ по сносу Шулявского путепровода вновь перенесли. Как выяснили журналисты «Фразы», новая дата начала «реконструкции» еще не озвучена.

Как передает «Сегодня», 3 и 4 ноября (запланированная дата начала работ) путепровод будет открыт для всех видов транспорта. Сообщается, что с новой датой сноса Шулявского моста в КГГА могут определиться на следующей неделе.

Кроме того, отмечается, что на подъездах к путепроводу так и не появились новые дорожные знаки, информирующие водителей о схемах объезда «уставшего» путепровода.

Как писала «Фраза», «уставший» Шулявский мост решили попросту снести: названа дата.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции Шулявского моста менять не будут, но с началом работ уже опоздали.