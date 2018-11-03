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Нина Карпачева: Трое украинских рыбаков покинули СИЗО и вышли на свободу

Нина Карпачева: Трое украинских рыбаков покинули СИЗО и вышли на свободу

Вице-президент Европейского Института Омбудсмана Нина Карпачева продолжает свой рабочий визит в Крым. Как выяснили журналисты «Фразы», правозащитница добилась освобождения украинских рыбаков.

Сообщается, что в результате проведенных переговоров, при поддержке Уполномоченного Российской Федерации по правам человека Татьяны Москальковой, удалось достичь соглашения по вопросу, на котором категорически настаивала Нина Карпачева ‒ изменить меру пресечения украинским морякам, находящимся в СИЗО Симферополя.

Отмечается, что на подписку о невыезде отпустили капитана судна ЯМК - 0041 Виктора Новицкого, а также задержанных на плавсредстве «Волга» в заливе Сиваш отца троих детей Андря Морозова и Руслана Кондратюка. Поздно вечером 1 ноября трое украинских рыбаков покинули СИЗО и вышли на свободу. Адвокат помог приобрести еду и средства первой необходимости.

В пятницу, 2 ноября, состоялась вторая встреча Нины Карпачевой с украинскими рыбаками уже не в условиях СИЗО. Как сообщила Нине Карпачевой жена капитана Татьяна Новицкая, она надеется, что сможет собрать необходимые средства и приехать в Крым к мужу в самое ближайшее время.

Во время визита в г. Керчь вице-президент ЕИО встретилась с Евгенией Горбенко ‒ матерью капитана судна «Норд» у нее дома. Нина Карпачева выразила сочувствие Евгении Горбенко, поскольку за время нахождения под следствием своего старшего сына, она потеряла младшего, ‒ 36-летнего рыбака Николая Горбенко. К сожалению, капитану «Норда» не дали возможности приехать на похороны брата. Нина Карпачева поддержала маму капитана и пообещала ей не прекращать своих усилий до тех пор, пока оба капитана не вернутся домой. Вместе с матерью они поговорили по скайпу с её сыном Владимиром, который выразил сердечную радость, что рыбаки всех экипажей накануне вернулись домой к своим семьям.

Как писала «Фраза», украинских моряков удалось вернуть домой благодаря содействию Карпачевой.

Тэги: общество, политика, Нина Карпачева

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