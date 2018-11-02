У берегов Японии исчез целый остров. Стало известно, чем ей это грозит

У берегов Японии бесследно исчез необитаемый остров Эсанбэ Ханакита Кодзима. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, он ушел под воду.

Как сообщает The Guardian, Эсанбэ был одним из 158 островков, которым японское правительство дало наименования в 2014 году для того, чтобы подтвердить свои права на эти территории и расширить исключительную экономическую зону. Все они остаются незаселенными.

Международное право определяет остров как «естественно образованный участок земли, окруженный водой, который находится над водой во время отлива». Таким образом, в случае официальной фиксации исчезновения исключительная экономическая зоны Японии сократилась примерно на 500 метров.

Как сообщала «Фраза», Украина может потерять около 5 тысяч гектаров земель на границе с Польшей общей стоимостью более 862 млн грн из-за недофинансирования работ по укреплению приграничных берегов.