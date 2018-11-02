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Украина рискует потерять 5 тыс. га территории на границе с Польшей

Украина рискует потерять 5 тыс. га территории на границе с Польшей

Украина может потерять около 5 тысяч гектаров земель на границе с Польшей общей стоимостью более 862 млн грн. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в официальном отчете Государственной аудиторской службы, которая провела проверку работы Госводагентства за 2,5 года.

Как сообщает «Экономическая правда», угроза потери территорий в пользу других государств существует также на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей. Причиной этого может стать недостаточное финансирование работ по укреплению приграничных берегов общей стоимостью около 2 млрд грн.

Необходимые деньги в течение 2015-2017 гг не выделялись, хотя, как утверждают аудиторы, Министерство финансов и Министерство экологии в курсе проблемы.

Кроме того, из-за недостаточного финансирования Госводагентство не имеет правоустанавливающих документов на большинство земельных участков, что также может повлечь их потерю. Так, на сегодняшний день официально оформлено лишь 44,9 тыс. из 151 тыс. га приграничных земель.

Помимо указанных данных документ содержит также другие свидетельства катастрофического состояния оросительных систем, охраны насосных станций и других позиций, что привело к неэффективным расходам на сотни миллионов гривен.

Как сообщала «Фраза», 14 октября 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что 150 километров украинской границы с Венгрией являются «частными» и представляют собой обыкновенные земельные участки.

Тэги: Украина, Министерство финансов Украины, граница, Польша, политика, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, экономика Украины, аудит

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