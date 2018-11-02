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МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

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Главные новости за 2 ноября 2018 года

Главные новости за 2 ноября 2018 года

На киевской окраине микроавтобус влетел в пост полиции. В Киеве произошло резонансное ЧП. На Оболони микроавтобус на полной скорости влетел в пост полиции.

Корь в Украине: стали известны жуткие масштабы эпидемии. В Украине бушует корь. Жуткими подробностями эпидемии поделились в Минздраве.

Синоптики спрогнозировали дальнейшее похолодание и дожди в Украине. В Украине продолжает портиться погода. Первые дни ноября будут дождливыми и пасмурными.

Трагедия в Китае: автобус сорвался в реку из-за драки пассажирки с водителем. В Китае произошла трагедия: на юго-западе страны пассажирский автобус рухнул в реку Янцзы. Произошло это из-за конфликта с водителем.

Личная переписка пользователей Facebook продается по 10 центов за аккаунт. Больше всего пострадали украинцы. В интернете в свободном доступе оказалась данные 257 тысяч пользователей Facebook. Доступными также оказались сообщения из 81 тысячи аккаунтов.

Трамп пообещал погасить госдолг США на 21,5 триллиона долларов. Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление. Он пообещал выплатить госдолг страны, который составляет уже 21,5 триллиона долларов.

Тэги: США, Киев, ДТП, корь, Китай, общество, дети

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Наши в еврокубках: почти как по Дюма

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Интервью

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Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

Автор: Виктор Даль

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«Разумная сила: украинская власть полностью находится под внешним контролем
«Разумная сила: украинская власть полностью находится под внешним контролем
«Разумная сила: украинская власть полностью находится под внешним контролем
Их нравы: пара британских миллионеров завела себе раба из Польши
Их нравы: пара британских миллионеров завела себе раба из Польши
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Под Ровно загорелся поезд с пассажирами. Один из вагонов выгорел дотла
Трамп пообещал погасить госдолг США на 21,5 триллиона долларов
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В киевском спальнике парень подорвался на гранате
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