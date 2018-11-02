Главные новости за 2 ноября 2018 года

На киевской окраине микроавтобус влетел в пост полиции. В Киеве произошло резонансное ЧП. На Оболони микроавтобус на полной скорости влетел в пост полиции.

Корь в Украине: стали известны жуткие масштабы эпидемии. В Украине бушует корь. Жуткими подробностями эпидемии поделились в Минздраве.

Синоптики спрогнозировали дальнейшее похолодание и дожди в Украине. В Украине продолжает портиться погода. Первые дни ноября будут дождливыми и пасмурными.

Трагедия в Китае: автобус сорвался в реку из-за драки пассажирки с водителем. В Китае произошла трагедия: на юго-западе страны пассажирский автобус рухнул в реку Янцзы. Произошло это из-за конфликта с водителем.

Личная переписка пользователей Facebook продается по 10 центов за аккаунт. Больше всего пострадали украинцы. В интернете в свободном доступе оказалась данные 257 тысяч пользователей Facebook. Доступными также оказались сообщения из 81 тысячи аккаунтов.

Трамп пообещал погасить госдолг США на 21,5 триллиона долларов. Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление. Он пообещал выплатить госдолг страны, который составляет уже 21,5 триллиона долларов.