Возле памятника великому актеру в центре Киева нашли могилу с трупом ребенка

Страшный инцидент произошел в центре Киева в парке Славы на Днепровском спуске неподалеку от памятника Вечной славы. Как выяснили журналисты «Фразы», тут возле памятника актеру Леониду Быкову нашли могилу с трупом ребенка.

Как сообщает полиция, рядом с памятником артисту лежала гранитная плита с надписью «Фоминых Макар Вадимович».

Когда копы и криминалисты провели осмотр места ЧП, они обнаружили под плитой труп ребенка.

Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины « Умышленное убийство».

Как писала «Фраза», в Киеве уже четыре месяца не могут найти убийцу консьержки.

Ранее в одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель.