Тайсон Фьюри признался, что из-за Кличко его забанила «Википедия»

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что его забанила Википедия за редактирование страницы о бывшем чемпионе мира Владимире Кличко. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам британца, он несколько раз вносил правки, поскольку хотел доказать, что этом ресурсе каждый может писать, что вздумается

Как сообщает AS, при том Фьюри возмутился, что на странице энциклопедии, посвященной ему самому, «кто-то все время ставит статус "закончил карьеру"». «А я не закончил. Я исправляю статус на активный, а он все время меняет его обратно. Очевидно, кто-то очень хочет, чтобы я ушел из бокса. Скорее всего, это кто-то из Лондона", - пожаловался боксер, очевидно намекая на своего соотечественника и действующего чемпиона мира по четырем версиям Энтони Джошуа.

Как сообщала «Фраза», в конце ноября 2015 года Владимир Кличко проиграл в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Бой в Дюссельдорфе на стадионе Esprit Arena завершился поражением украинского супертяжа по очкам.

Матч-реванш должен был состояться 9 июля 2016 года, но был перенесен из-за травмы Фьюри.

Впоследствии британца уличили в употреблении допинга, после чего он неоднократно заявлял о завершении карьеры и сам же опровергал свои слова.