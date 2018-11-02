Ученые доказали, что мобильные телефоны таки провоцируют рак

Ученые заявили, что мобильные телефоны таки провоцируют рак. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким неутешительным выводам пришли биологи из Национального института гигиены окружающей среды США.

По их словам, «радиоволны, которые используются в 2G- и 3G-сотовых телефонов, провоцируют онкологию сердца, печени и ряда других органов».

Сообщается, что в ходе исследований «мыши облучались схожими радиоволнами, тогда как люди обычно прикладывают телефон к конкретной точке, делая это не часто». Поэтому, по словам ученых, нельзя сравнивать уровень облучения.

Как говорится в исследовании, «облучение мышей радиоволнами с частотой в 900 и 1900 мегагерц доказало, что эти формы излучения, закодированные в мобильном формате, обладают канцерогенной активностью». В итоге, у мышей «появилось значительно больше опухолей, чем это происходило в контрольной группе, что было особенно характерно для сердца, мозга и печени».

Была и аномалия: облученные мыши «в среднем жили дольше, чем в нормальных условиях, число опухолей не сильно менялось при повышении дозы облучения, особенно при изучении 3G-излучения, тогда как GSM-волны действовали на них неоднозначным образом».

Как писала «Фраза», на экране смартфона в десять раз больше бактерий, чем на сиденье туалета.

Ранее ученые выяснили, что ночью мобильные телефоны становятся опасными.