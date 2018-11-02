Личная переписка пользователей Facebook продается по 10 центов за аккаунт. Больше всего пострадали украинцы

В интернете в свободном доступе оказалась данные 257 тыс. пользователей Facebook. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, доступны также оказались сообщения из 81 тыс. аккаунтов.

Как сообщает BBC, в начале сентября на англоязычном форуме Blackhatworld появилось объявление пользователя под ником FBSaler о продаже персональной информации пользователей Facebook. «Наша база включает 120 миллионов аккаунтов, с возможностью выборки по конкретным странам. Стоимость одного профайла составляет 10 центов", - написал он, дав в качестве подтверждения ссылку на сайт Fbserver, на котором была выложена часть информации в качестве примера того, о чем идет речь.

При этом журналисты издание не нашли подтверждения информации о наличии у хакеров данных из 120 млн аккаунтов, но убедились, что на сайте действительно присутствуют реальные данные пользователей соцсети. В том числе личные сообщения 81 тыс. пользователей. Среди них журналисты нашли поздравления с праздниками, обсуждение концерта Depeche Mode, жалобы тещи на измены зятя, переписка с поклонниками, выяснение отношений между двумя любовниками и жалобы на «беспросветность жизненной рутины».

В начале октября данный сайт перестал работать и дважды перезапускался под новыми именами. Последнее "зеркало" под названием Socialser21 проработало до 29 октября. Сейчас оно уже недоступно

При этом больше всего от рук злоумышленников пострадали жители Украины. Как сообщил журналистам руководитель службы безопасности Digital Shadows Ричард Голд украинцам принадлежит 47 тыс. опубликованных профилей.

Всего же на специальном сайте, точные данные которого журналисты не сообщают из соображений безопасности, размещена информация о пользователях из 200 стран.

Расследование Facebook указало на то, что для взлома использовали вредоносные расширения для браузеров.

Издание подчеркивает, что по совокупности признаков можно сделать вывод, что к запуску портала, как и, возможно, ко взлому информации, могли иметь отношение люди, связанные с Россией.

Отметим, что на данную информацию уже отреагировал заместитель министра информполитики Украины Дмитрий Золотухин. На своей странице в Facebook он заявил, что «знает о проблеме» и отправил запрос в офис соцсети.

Как сообщала «Фраза», 19 марта 2018 года социальная сеть Facebook начала расследование относительно связи своих сотрудников со сторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. В частности, речь идет о создателях фирмы Global Science Research Джозефе Канселлоре и Александре Когане, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа.

Как сообщали СМИ, 20 марта 2018 года британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.