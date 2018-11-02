Синоптики спрогнозировали дальнейшее похолодание и дожди в Украине

В Украине продолжает портиться погода. Как выяснили журналисты «Фразы», первые дни ноября будут дождливыми и пасмурными.
По прогнозу Гидрометцентра, на выходных, 3-4 ноября, в Украине продолжится постепенное снижение температур.
На западе, севере и в центре страны возможны осадки.
Жарко будет лишь в Ужгороде – до 20 градусов, и в Крыму – 15-17.
В целом по стране температура упадет до 11-14 градусов, а на севере – до 9-11.
В Киеве возможны дожди. Будет до 11-13 градусов, но после выходных еще больше похолодает.
Как писала «Фраза», украинцев пугают арктическими морозами зимой. Холода могут побить вековой рекорд.