Синоптики спрогнозировали дальнейшее похолодание и дожди в Украине

В Украине продолжает портиться погода. Как выяснили журналисты «Фразы», первые дни ноября будут дождливыми и пасмурными.

По прогнозу Гидрометцентра, на выходных, 3-4 ноября, в Украине продолжится постепенное снижение температур.

На западе, севере и в центре страны возможны осадки.

Жарко будет лишь в Ужгороде – до 20 градусов, и в Крыму – 15-17.

В целом по стране температура упадет до 11-14 градусов, а на севере – до 9-11.

В Киеве возможны дожди. Будет до 11-13 градусов, но после выходных еще больше похолодает.

Как писала «Фраза», украинцев пугают арктическими морозами зимой. Холода могут побить вековой рекорд.