Хозяин вегетарианского ресторана в Таиланде скармливал посетителям труп своей жертвы

В Таиланде вспыхнул грандиозный скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», в одном из тамошних рестораном подавали человеческое мясо.

Причем, как пишут местные СМИ, вся «соль» в том, что произошло это в вегетарианском ресторане, а кормили людей жертвой хозяина заведения.

Следователи нашли на кухне заведения, название которого не сообщается, «куски человеческой плоти и кровь». Увиденное повергло правоохранителей в ужас.

Позже копы нашли в ресторане труп шестидесятиоднолетнего мужчины – он был одним из клиентов заведения. В последний раз он заходил сюда в конце октября со своим братом.

По одной из версий, у погибшего случился конфликт с хозяином ресторана, после чего он был убит. Убийцу поймали при попытке бегства. Предполагается, что таким извращенным способом он пытался избавиться от трупа.

Как писала «Фраза», в Краснодарском крае задержали семью каннибалов, которые убили и съели более 30 человек.

Ранее в Киеве мужчина расчленил родственников и варил из них тушенку.