Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Хозяин вегетарианского ресторана в Таиланде скармливал посетителям труп своей жертвы

Хозяин вегетарианского ресторана в Таиланде скармливал посетителям труп своей жертвы

В Таиланде вспыхнул грандиозный скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», в одном из тамошних рестораном подавали человеческое мясо.

Причем, как пишут местные СМИ, вся «соль» в том, что произошло это в вегетарианском ресторане, а кормили людей жертвой хозяина заведения.

Следователи нашли на кухне заведения, название которого не сообщается, «куски человеческой плоти и кровь». Увиденное повергло правоохранителей в ужас.

Позже копы нашли в ресторане труп шестидесятиоднолетнего мужчины – он был одним из клиентов заведения. В последний раз он заходил сюда в конце октября со своим братом.

По одной из версий, у погибшего случился конфликт с хозяином ресторана, после чего он  был убит. Убийцу поймали при попытке бегства. Предполагается, что таким извращенным способом он пытался избавиться от трупа.

Как писала «Фраза», в Краснодарском крае задержали семью каннибалов, которые убили и съели более 30 человек.

Ранее в Киеве мужчина расчленил родственников и варил из них тушенку.

Тэги: труп, Таиланд, мир, человек, жестокость

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

02.11.18 09:04

Вооружённые формирования ЛДНР: от банд к полноценной армии

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Корь в Украине: стали известны жуткие масштабы эпидемии

Корь в Украине: стали известны жуткие масштабы эпидемии
02.11.18 10:00
332
Последние новости
02.11.18 12:30

Синоптики спрогнозировали дальнейшее похолодание и дожди в Украине
02.11.18 11:50

В Москве у популярного российского рэпера «отжали» автомобиль. Появилось видео ограбления
02.11.18 11:43

В киевском спальнике парень подорвался на гранате
02.11.18 11:04

На киевской окраине микроавтобус влетел в пост полиции
02.11.18 10:48

Трагедия в Китае: автобус сорвался в реку из-за драки пассажирки с водителем
02.11.18 10:40

Уложила спать, а утром обнаружила мертвым: на Одесщине при загадочных обстоятельствах умер младенец
02.11.18 10:34

Хозяин вегетарианского ресторана в Таиланде скармливал посетителям труп своей жертвы
02.11.18 10:00

Корь в Украине: стали известны жуткие масштабы эпидемии
02.11.18 09:56

На Днепропетровщине двое студентов от нечего делать забили до смерти троих бомжей. И попытались их сжечь
02.11.18 09:19

Туркменский лидер под бурные аплодисменты покрасовался с золотой штангой

Интервью

01.11.18 09:15

Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Москве у популярного российского рэпера «отжали» автомобиль. Появилось видео ограбления
В Москве у популярного российского рэпера «отжали» автомобиль. Появилось видео ограбления
В Москве у популярного российского рэпера «отжали» автомобиль. Появилось видео ограбления
В Москве у популярного российского рэпера «отжали» автомобиль. Появилось видео ограбления
В киевском спальнике парень подорвался на гранате
В киевском спальнике парень подорвался на гранате
На киевской окраине микроавтобус влетел в пост полиции
На киевской окраине микроавтобус влетел в пост полиции
Трагедия в Китае: автобус сорвался в реку из-за драки пассажирки с водителем
Трагедия в Китае: автобус сорвался в реку из-за драки пассажирки с водителем
Туркменский лидер под бурные аплодисменты покрасовался с золотой штангой
Туркменский лидер под бурные аплодисменты покрасовался с золотой штангой
ЧП в Броварах: мощный взрыв прогремел в кабинете косметологии – есть пострадавшие
ЧП в Броварах: мощный взрыв прогремел в кабинете косметологии – есть пострадавшие
На трассе под Киевом смачно «поцеловались» две элитные иномарки
На трассе под Киевом смачно «поцеловались» две элитные иномарки
В Киеве уже четыре месяца не могут найти убийцу консьержки (видео 18+)
В Киеве уже четыре месяца не могут найти убийцу консьержки (видео 18+)
Под Киевом поймали банду «гопников», зачем-то взорвавших квартиру лидера С14
Под Киевом поймали банду «гопников», зачем-то взорвавших квартиру лидера С14
В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.