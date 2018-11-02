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На Днепропетровщине двое студентов от нечего делать забили до смерти троих бомжей. И попытались их сжечь

На Днепропетровщине двое студентов от нечего делать забили до смерти троих бомжей. И попытались их сжечь

Двое студентов из Павлограда Днепропетровской области до смерти избили троих людей без определенного места жительства. Как выяснили журналисты «Фразы», в ночь на 30 октября от полученных травм в больнице скончался последний пострадавший.

Как сообщает ТСН, 14 октября этого года студенты двух учебных заведений в возрасте 18 и 19 лет ворвались в здание на территории бывшей медико-санитарной части и начали избивать троих бездомных. После этого здание подожгли и уехали на своей машине.

Пострадавших доставал из огня случайный прохожий. От полученных побоев один бездомный умер на месте. Второй скончался в больнице Днепра, куда его направили из Павлограда. У обоих зафиксированы тяжелые травмы черепа и грудной клетки.

У третьей жертвы диагностировали тупой удар живота, разрыв селезенки и черепно-мозговую травму. Тем не менее, через некоторое время мужчину выписали. Но вскоре он снова попал в больницу с перитонитом. Он умер после операции в ночь на 30 октября.

Как сообщают «ЛИЦА», поводом для жестокой расправы стала вымышленная история о краже мобильного телефона. На место преступления в поселке Химзавод подозреваемые прибыли под видом полицейских.

Одним из них оказался бывший студент Днепропетровского государственного университета внутренних дел, отчисленный незадолго до происшедшего. «Кравченко Богдан, учась в университете с 2015 года, можно сказать, хронически нарушал учебную дисциплину, имел постоянные пропуски занятий, за что в начале октября 2018 года был отчислен из университета», – рассказал первый проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел Владимир Ковбаса.

По данным издания, он является сыном судьи Юрьевского районного суда Днепропетровской области Светланы Маренич.

Как сообщает Павлоград.dp.ua, второй подозреваемый учится в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения.

Как сообщала «Фраза», 30 января 2006 года во Львове работники милиции безжалостно избили нескольких бомжей и соцработника, который встал на их защиту.

Тэги: убийство, Днепропетровская область, бомж, криминал

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