Корь в Украине: стали известны жуткие масштабы эпидемии

В Украине бушует корь. Как выяснили журналисты «Фразы», жуткими подробностями эпидемии поделились в Минздраве.

Там, в частности, признали, что «количество случаев заболеваемости корью за январь-сентябрь нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло в семнадцать раз».

Сообщается также, что лишь за последнюю подотчетную неделю корью в Украине заразились 1319 человек.

Всего заболевших с начала года – 35 233 человека: это 21 468 детей и 13 765 взрослых.

Хуже всего дела обстоят на Западной Украине – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Жертвами кори в этом году стали одиннадцать детей и четверо взрослых.

В сообщении также говорится, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, «в Европейском регионе продолжается вспышка кори, а наша страна стала тут лидером по распространению страшной болезни».

Как писала «Фраза», корь продолжает бушевать в Украине: свежая статистика.

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