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Ученые обнаружили глобальный «радиатор», охлаждающий поверхность Земли

Ученые обнаружили глобальный «радиатор», охлаждающий поверхность Земли

Ведущие американские климатологи установили важнейшую функцию мирового океана. Как выяснили журналисты «Фразы», вода способна «высасывать» лишнее тепло из Земли.

Как пишет журнал Nature, изучением влияния мирового океана на климат Земли занимались специалисты из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований. Сообщается, что ученым удалось установить, что мировой океан, «вытягивая» до 90 процентов тепла из Земли, предотвращает перегрев земной поверхности. По мнению специалистов, моря и океаны служат своебразным «радиатором» Земли с момента ее формирования.

Отмечается, что особую важность это свойство мирового океана приобрело с началом глобального потепления. По словам специалистов, если бы на Земле было меньше воды, то средняя температура на планете увеличивалась бы на 6,5 градусов каждые 10 лет, что в конце-концов привело бы человечество к гибели.

Как писала «Фраза», ученые доказали существование гигантского подземного океана. Но вопросы остались.

Ранее в Арктике были обнаружены озера, аналогичные найденным на спутнике Юпитера.

Тэги: ученые, мир, Земля, глобальное потепление, Мировой океан

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