Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В США какой-то «маньяк» в жуткой маске открыл стрельбу по людям

В США какой-то «маньяк» в жуткой маске открыл стрельбу по людям

В Нью-Йорке неизвестный мужчина в маске из фильма ужасов открыл огонь по людям. Как выяснили журналисты «Фразы», от действий «маньяка из «Xэллoуина» пострадали два человека.

Как передает портал usa.one со ссылкой на Департамент полиции Нью-Йорка, 1 ноября, приблизительно в 2 часа ночи по местному времени, на 16Зrd Street (Манххэттен), неизвестный мужчина открыл стрельбу по влюбленной паре.

Сообщается, что тяжелые огнестрельные ранения получили 17-летняя девушка и ее парень. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в госпиталь.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По словам свидетелей, нападавший был одет в зеленую толстовку, а на лицо натянул маску персонажа фильма ужасов «Xэллoуин» Макла Майерса.

Как писала «Фраза», в США неизвестный открыл стрельбу по игрокам в кости и их детям.

Ранее в США открыли огонь по людям на футбольном матче.

Тэги: США, мир, маньяк, стрельба, хэллоуин

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

31.10.18 09:19

Газовые тарифы для потери национальной памяти

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской

В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
01.11.18 20:16
516
Последние новости
01.11.18 20:57

В США какой-то «маньяк» в жуткой маске открыл стрельбу по людям
01.11.18 20:16

В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
01.11.18 19:00

Главные новости за 1 ноября 2018 года
01.11.18 17:50

«Разумная сила» потребовала у Ляшко подписать Народную декларацию о мире или перестать спекулировать на теме Донбасса
01.11.18 16:48

В самом центре Львова грузовик задавил пенсионерку
01.11.18 16:33

С сегодняшнего дня пользоваться городским телефоном в Украине стало дороже. И это только начало
01.11.18 15:57

Оторвавшееся от мусоровоза колесо убило случайную прохожую. В Сети появилось видео (18+)
01.11.18 15:46

Порошенко встретил Меркель цветами, а та заговорила по-украински
01.11.18 15:31

Ученые рассказали, как соль бьет по нашему мозгу
01.11.18 14:53

Астрономы показали, как Млечный Путь «сожрал» близлежащие звезды

Интервью

01.11.18 09:15

Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
«Разумная сила» потребовала у Ляшко подписать Народную декларацию о мире или перестать спекулировать на теме Донбасса
«Разумная сила» потребовала у Ляшко подписать Народную декларацию о мире или перестать спекулировать на теме Донбасса
В самом центре Львова грузовик задавил пенсионерку
В самом центре Львова грузовик задавил пенсионерку
Оторвавшееся от мусоровоза колесо убило случайную прохожую. В Сети появилось видео (18+)
Оторвавшееся от мусоровоза колесо убило случайную прохожую. В Сети появилось видео (18+)
Порошенко встретил Меркель цветами, а та заговорила по-украински
Порошенко встретил Меркель цветами, а та заговорила по-украински
Астрономы показали, как Млечный Путь «сожрал» близлежащие звезды
Астрономы показали, как Млечный Путь «сожрал» близлежащие звезды
В Днепре у мужчины требовали взятку за труп матери
В Днепре у мужчины требовали взятку за труп матери
Россиянин решил выкопать яму на огороде и нашел десяток простреленных черепов
Россиянин решил выкопать яму на огороде и нашел десяток простреленных черепов
На окраине Киева сожгли элитный внедорожник
На окраине Киева сожгли элитный внедорожник
На футбольном матче в Одессе фанаты-хулиганы устроили взрыв. Появилось видео
На футбольном матче в Одессе фанаты-хулиганы устроили взрыв. Появилось видео
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.