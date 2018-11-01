В США какой-то «маньяк» в жуткой маске открыл стрельбу по людям

В Нью-Йорке неизвестный мужчина в маске из фильма ужасов открыл огонь по людям. Как выяснили журналисты «Фразы», от действий «маньяка из «Xэллoуина» пострадали два человека.

Как передает портал usa.one со ссылкой на Департамент полиции Нью-Йорка, 1 ноября, приблизительно в 2 часа ночи по местному времени, на 16Зrd Street (Манххэттен), неизвестный мужчина открыл стрельбу по влюбленной паре.

Сообщается, что тяжелые огнестрельные ранения получили 17-летняя девушка и ее парень. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в госпиталь.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По словам свидетелей, нападавший был одет в зеленую толстовку, а на лицо натянул маску персонажа фильма ужасов «Xэллoуин» Макла Майерса.

Как писала «Фраза», в США неизвестный открыл стрельбу по игрокам в кости и их детям.

Ранее в США открыли огонь по людям на футбольном матче.