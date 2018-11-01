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С сегодняшнего дня пользоваться городским телефоном в Украине стало дороже. И это только начало

С сегодняшнего дня пользоваться городским телефоном в Украине стало дороже. И это только начало

В Украине с 1 ноября повышается стоимость услуг фиксированной связи. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня стартовал первый этап повышения.

Как сообщает IPNews со ссылкой на решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон от компании “Укртелеком” для населения вырастет на 17-18,8%, в зависимости от места проживания.

Дня населения в городах повышение составит 17%, а стоимость услуг связи вырастет с 42,56 гривен до 49,8 гривен.

Для населения из сельской местности повышение составит 18,8%, то есть цены вырастут с 38,39 гривен до 45,6 гривен.

Следующий этап повышений запланирован на 1 января 2019 года. Регулятор указывает, что тарифы с нового года вырастут еще на 2-9 гривен.

Таким образом, в целом стоимость услуг фиксированной связи от «Укртелекома» вырастет на 20%.

Как сообщала «Фраза», весной 2018 года в Украине уже подорожала телефонная связь от «Укртелекома».

Тэги: общество, телефон, цена, Укртелеком, повышение

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