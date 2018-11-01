Главные новости за 1 ноября 2018 года

Порошенко встретил Меркель цветами, а та заговорила по-украински. В Киеве состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. Не обошлось без интересных моментов.

С сегодняшнего дня киевским водителям придется ездить медленнее. С 1 ноября скоростной режим в Киеве для всех автодорог устанавливается в пределах до 50 км/ч. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

СМИ рассказали о сержанте, который забил до смерти подчиненного в зоне проведения ООС. Сержант забил до смерти командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка (позывной «Сява»). По данным СМИ, трагедия случилась в зоне проведения Операции объединенных сил под Марьинкой.

Киевлянам рассказали о тотальной слежке на дорогах. В полиции Киева рассказали о слежке на дорогах города. Подробности технического оснащения контроля над транспортом в столице поделился глава киевской полиции Андрей Крищенко. По его словам, сейчас в Киеве действуют семь тысяч камер.

Россия опубликовала санкционный список против Украины. Порошенко и Гройсмана в нем не оказалось. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. В соответствии с документом, санкции распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц в Украине.

В Китае местный юань пробил дно. Китайский юань рекордно обвалился. Он пробил дно весны 2008 года.