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Ученые рассказали, как соль бьет по нашему мозгу

Ученые рассказали, как соль бьет по нашему мозгу

Ученые заявили, что соль приводит к развитию склероза. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли специалисты Йельского университета в США.

Как цитирует исследователей издание MedicalXpress, все дело в том, что «соль в больших количествах приводит к воспалительным процессам, что, в свою очередь, наносит удар по центральной нервной системе человека».

Ученые говорят, что воспаление приводит к  рассеянному склерозу.

Он, как говорится в статье, «возникает на фоне дисбаланса цитокинов интерферон-гамма и интерлейкина-10, производимых регуляторными Т-клетками».

В публикации поясняется, что «при большой концентрации соли происходит активация сигнального пути Wnt, стимулирующего деятельность белка, что приводит к поражению нервной системы».

Как писала «Фраза», ученые сделали открытие: оказывается, соль полезна для здоровья.

Ранее исследователи заявили об опасной «мутации» поваренной соли.

Тэги: ученые, здоровье, мир, соль

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