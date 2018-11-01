Ученые рассказали, как соль бьет по нашему мозгу

Ученые заявили, что соль приводит к развитию склероза. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли специалисты Йельского университета в США.
Как цитирует исследователей издание MedicalXpress, все дело в том, что «соль в больших количествах приводит к воспалительным процессам, что, в свою очередь, наносит удар по центральной нервной системе человека».
Ученые говорят, что воспаление приводит к рассеянному склерозу.
Он, как говорится в статье, «возникает на фоне дисбаланса цитокинов интерферон-гамма и интерлейкина-10, производимых регуляторными Т-клетками».
В публикации поясняется, что «при большой концентрации соли происходит активация сигнального пути Wnt, стимулирующего деятельность белка, что приводит к поражению нервной системы».
Как писала «Фраза», ученые сделали открытие: оказывается, соль полезна для здоровья.
Ранее исследователи заявили об опасной «мутации» поваренной соли.