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СМИ рассказали о сержанте, который забил до смерти подчиненного в зоне проведения ООС

СМИ рассказали о сержанте, который забил до смерти подчиненного в зоне проведения ООС

Сержант забил до смерти командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка (позывной «Сява»). Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, трагедия случилась в зоне проведения Операции объединенных сил под Марьинкой.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на источник в военной прокуратуре и сослуживцев жертвы, его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. «Они служили вместе года полтора, и Андрей часто нападал на Ярослава», — рассказывают военнослужащие бригады.

По данным издания, подозреваемый в совершении этого преступления командир родом из Одессы и носит сержантские погоны, несмотря на офицерскую должность. А его родственница работает в учебном заведении МВД Украины. Поэтому сослуживцы Ярослава опасаются, что он уйдет от ответственности.

Журналисты также утверждают, что Андрей М. был членом сепаратистской партии «Родина» и даже баллотировался от нее в 2010 году в Одесский облсовет. А в 2014 году он размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой.

По информации источника издания, по факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, уже открыто уголовное производство.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2015 года в военной части под Артемовском (Донецкая область) военнослужащий Вооруженных сил Украины застрелил своего сослуживца. Предварительно установлено, что между двумя военнослужащими ВСУ возник конфликт, в результате которого один из мужчин произвел два выстрела в другого. Пострадавший был сразу госпитализирован в медицинское учреждение, однако от полученных ранений он скончался.

30 августа 2016 года в одной из воинских частей в Запорожской области солдат расстрелял из автомата Калашникова снайпера десантно-штурмового взвода.

Летом 2017 года в Миргороде Полтавской области разразился скандал вокруг загадочной смерти капитана, 26-летнего Василия Хукало. Военнослужащий из 3-го территориального узла правительственной Госспецсвязи и защиты информации погиб еще 15 января. По версии полиции, причиной стало самоубийство. Однако родственники и друзья считают, что он был убит за то, что «видел, как вывозят оружие на продажу».

В декабре 2017 года СМИ сообщили, что в Харьковской области в городе Чугуев командир 92-й отдельной механизированной бригады пытался убить своего заместителя. Для этого он приказал двум бойцам убить своего зама, а сам пообещал обставить это как дезертирство. К счастью, пострадавшему удалось вырваться и сбежать.

В феврале 2018 года двое морпехов в зоне АТО устроили кровавую расправу над сослуживцами.

Тэги: драка, убийство, криминал, Операция объединенных сил

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