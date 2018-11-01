СМИ рассказали о сержанте, который забил до смерти подчиненного в зоне проведения ООС

Сержант забил до смерти командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка (позывной «Сява»). Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, трагедия случилась в зоне проведения Операции объединенных сил под Марьинкой.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на источник в военной прокуратуре и сослуживцев жертвы, его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. «Они служили вместе года полтора, и Андрей часто нападал на Ярослава», — рассказывают военнослужащие бригады.

По данным издания, подозреваемый в совершении этого преступления командир родом из Одессы и носит сержантские погоны, несмотря на офицерскую должность. А его родственница работает в учебном заведении МВД Украины. Поэтому сослуживцы Ярослава опасаются, что он уйдет от ответственности.

Журналисты также утверждают, что Андрей М. был членом сепаратистской партии «Родина» и даже баллотировался от нее в 2010 году в Одесский облсовет. А в 2014 году он размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой.

По информации источника издания, по факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, уже открыто уголовное производство.

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