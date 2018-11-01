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Стало известно, как украинские политики планируют освободить убийцу киевского бизнесмена

Стало известно, как украинские политики планируют освободить убийцу киевского бизнесмена

Нардеп Сергей Тарута и экс-омбудсмен Валерия Лутковская придумали способ освободить заказчика убийства владельца столичного торгового центра «4Room» в Киеве. Об этом сообщает ForUm со ссылкой на «Народную правду».

«В 2009 году двое убийц средь бела дня прямо в ТЦ «4Room» расстреляли его владельца Шабаба Алояна. Вместе с ним от пуль погибли два охранника, работавшие в Государственной службе охраны МВД. Силовики быстро вышли на заказчика – им оказался близкий родственник Алояна Мераб Суслов. Он скрывался в России, но его выдали. В результате организатор убийства получил пожизненный срок. Но как стало известно СМИ, Мераба Суслова пытаются освободить. Причем делают это люди с весьма немалым общественным весом», - говорится в статье.

В статье приводится видео из зала суда (сейчас в Верховном суде продолжаются заседания относительно пересмотра приговора заказчику убийства), на котором отчетливо видны три известных персонажа: нардеп и будущий кандидат в президенты от партии «Основа» Сергей Тарута (он прямым текстом рассказывал о своей вовлеченности в это дело), известный харьковский правозащитник Евгений Захаров, боровшийся, правда, безуспешно, за кресло уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. И экс-омбудсмен Валерия Лутковская, которая сейчас выступает адвокатом Мераба Суслову.

Также были подготовлены документы, свидетельствующие о якобы серьезных болезнях Мераба Суслова.

«Зачем нужна эта кипа документов от врачей? Для того, чтобы для начала, как минимум, добиться возможности вывезти Мераба Суслова за пределы Бердичевской колонии… Поэтому первоначальная цель Лутковской и Таруты – покатать преступника «туристам» по больницам», - говорится в материале.

«С этой целью эта пара деятелей пришла к заместителю министра юстиции Денису Чернышову, который после ликвидации пенитенциарной службы в 2016 году и перевода ее «под крыло» министерства фактически единолично возглавляет всю систему пробации и уголовно-исполнительной службы… Тарута и Лутковская сумели договориться с чиновником. Цена вопроса – 50 тысяч долларов наличными. Впрочем, задумка с «больничкой», похоже, не будет реализована. Однако придуман более тонкий ход: Денис Чернышов может организовать перевод с зоны в зону. Согласно источникам в министерстве юстиции, Мераба Суслова готовятся перевести в Харьков. Почему именно туда? Все предельно просто: от первой столицы Украины до границы с Россией – всего 26 километров. А дальше – Пятихатки, и свобода. Странное совпадение: Евгений Захаров, который сидел вместе с Тарутой и Лутковской на суде – харьковчанин, который знает все колонии Харькова как свои пять пальцев… Родственники убитых всерьез опасаются, что все эти переводы завершатся организованным побегом координатора расстрела», - говорится в материале.

Тэги: политика, Валерия Лутковская, Сергей Тарута

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