Ученые призвали людей удалять аппендикс и объяснили, зачем это нужно

Ученые заявили, что удаление аппендикса несет пользу для здоровья. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришла международная группа исследователей.

Представляющие разные страны (США, Францию, Канаду и Швецию) ученые поделились своими выводами в издании Science Translational Medicine.

По их словам, «удаление аппендикса снижает риск развития болезни Паркинсона».

Как считают исследователи, появление болезни у человека связано «с накоплением в желудочно-кишечном тракте агрегатов белка альфа-синуклеин, являющегося одной из причин развития опасного заболевания».

В то же время, как уверяют ученые, «удаление аппендикса снижает вероятность появления болезни сразу на 19,3%».

Также они говорят, что удаление аппендикса «замедляла развитие заболевания примерно на 3,6 года».

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