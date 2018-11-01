Корь продолжает бушевать в Украине: свежая статистика

В Украине продолжает бушевать корь. Как выяснили журналисты «Фразы», только за последнюю подотчетную неделю по стране заболели сразу 1319 человек.

Как передает Министерство здравоохранения Украины, всего с начала года корью заболели более 35 тысяч человек.

Украинцев призывают вакцинироваться.

Чиновники говорят, что на сегодня «обеспечено достаточное число качественных и эффективных вакцин, которые есть во всех регионах».

Как писала «Фраза», на Буковине заболели корью 45 школьников и беременная учительница.

Ранее в Мукачево от кори умер ребенок – родители обвиняют врачей.