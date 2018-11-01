С сегодняшнего дня киевским водителям придется ездить медленнее

С 1 ноября скоростной режим в Киеве для всех автодорог устанавливается в пределах до 50 км/ч. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, в зимний период двигаться со скоростью 80 км/ч может быть опасно. А с 1 апреля ограничения скорости снова снимут.

Таким образом, с сегодняшнего дня даже на 17 улицах столицы, где решением Киевсовета был установлен лимит скорости в 80 км/ч, придется ездить медленнее:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской)

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта)

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев)

- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Северного моста)

- просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади)

- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведение капитального ремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)

- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).