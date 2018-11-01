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Пытаясь уйти от задержания полицейский из Кропивницкого разбил две машины СБУ

Пытаясь уйти от задержания полицейский из Кропивницкого разбил две машины СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке двух оперуполномоченных полиции Кропивницкого. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, как сообщается, оперативники спецслужбы установили, что полицейский из областного центра требовал от местного жителя 12,5 тыс. грн за то, чтобы «повлиять» на коллег из городского и районного отделов полиции. За эту сумму полицейский обещал способствовать мужчине в беспрепятственном перевозе древесины для реализации на территории Кропивницкого.

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, повредил два оперативных автомобиля и скрылся на своем авто. От полученных денег он избавился, выбросив их из окна машины.

Правоохранителям удалось изъять эти купюры и задержать полицейского на рабочем месте, куда он явился на следующий день.

В то же время еще один полицейский в одном из районов Кировоградской области требовал от местного жителя 5 тыс. грн за возвращение арестованного транспортного средства, на котором якобы совершались кражи. Правоохранители задержали подозреваемого во время передачи ему посредником всей суммы взятки на одной из улиц районного центра.

Как сообщала «Фраза», весной 2016 года сотрудники внутренней безопасности СБУ и военной прокуратуры словили на взятке офицера СБУ и одного из руководителей полиции Черновицкой области.

В октябре 2018 года при попытке побега от полицейских в Киеве группа квартирных грабителей протаранила десять автомобилей.

Тэги: взятка, коррупция, СБУ, криминал, вымогательство, Национальная полиция Украины

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