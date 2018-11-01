В Китае местный юань пробил дно

Китайский юань рекордно обвалился. Как выяснили журналисты «Фразы», он пробил дно весны 2008 года.

Как передает Народный банк Китая в четверг, 1 ноября, местный юань упал по отношению к доллару США до отметки 6,967.

Таким образом, национальная валюта вплотную подошла к психологической отметке в семь юаней за один доллар.

После ее преодоления, как побаиваются местные финансисты, обвал может лишь усилиться.

Как писала «Фраза», накануне в Китае открыли 55-километровый мост.

Ранее китайцы решили освещать свои города «искусственной Луной».