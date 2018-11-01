Голландцы создали ну очень необычную водку

В Голландии создали очень необычную водку. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали ее из луковиц тюльпанов.

Как пишут местные СМИ, создатель водки – местный режиссер и бизнесмен Джорис Путман.

Свой продукт он назвал Tulip Vodka. Выпускает его винокурня Clusius Craft Distillers.

Создатель продукта работал над необычной водкой несколько лет.

Новая водка считается элитной и подается, среди прочего, в «пятизвездочных» ресторанах.

Есть два вида напитка: Premium (48 евро за бутылку) и Pure (295 евро). Для первой используют сорок луковиц тюльпанов, а для второй – сразу триста пятьдесят.

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