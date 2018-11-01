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В США «грохнули» легендарного босса ирландской мафии. В свое время он «стучал» ФБР

В США «грохнули» легендарного босса ирландской мафии. В свое время он «стучал» ФБР

В США убили многолетнего лидера преступного мира Бостона. Как выяснили журналисты «Фразы», убийство главы «ирландской» организованной преступной группировки произошло в одной из тюрем строго режима в штате Западная Вирджиния.

Как передает BBC, 89-летний Джeймc «Уaйти» Бaлджep целых 25 лет был лидером преступного мира Бостона, после чего в течение 16 лет скрывался от правосудия. В августе 2013 года он был признан виновным по меньшей мере в 11 убийствах, многие из которых были совершены в то время, когда он, предположительно, был информатором ФБР.

Сообщается, что Балджера нашли мертвым в камере тюрьмы Hazelton (штат Западная Вирджиния), на следующий день после перевода из тюрьмы Флориды. Подробности убийства не раскрываются.

В 2015 году на экраны кинотеатров вышел фильм американского режиссера Скотта Купера «Черная месса», в котором рассказывается о жизни Уайти Балджера. Роль знаменитого гангстера исполнил звезда Голливуда Джонни Депп.

Как писала «Фраза», во время спецоперации на юге Италии задержаны 116 членов мафиозных структур.

Тэги: мир, смерть, мафия, тюрьма, Ирландия, Бостон

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