В Киеве скончался знаменитый режиссер и основатель театра на левом берегу Днепра

В среду, 31 октября, в Киеве ушел из жизни Эдуард Маркович Митницкий ‒ художественный руководитель Киевского академического театра драмы и комедии. Как выяснили журналисты «Фразы», знаменитый театральный деятель скончался в возрасте 87 лет.

О смерти народного артиста УССР (1988) и России (2004) сообщила на своей странице в Facebook директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

Эдуард Митницкий родился в Киеве в 1931 году. С 1972 по 1975 гг. работал главным режиссером Киевского театра оперетты. В 1978 году основал Киевский академический театр драмы и комедии.

За свою творческую жизнь Эдуард Маркович организовал более 140 спектаклей в театрах Украины, России, Германии, Чехии, Болгарии и других стран.

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