В Киеве появились агитационные билборды с изображением экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Как выяснили журналисты «Фразы», слоганы на рекламных щитах удивительнейшим образом пересекаются с «достижениями» президента Петра Порошенко.

Как пишет «Страна», «подозрительные» билборды «заполонили» Киев и прилегающие к столице населенные пункты. На рекламных щитах изображен бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и указаны его «достижения» в сфере энергетической независимости Украины, а так же в культурной среде: языковой, кинематографической и эстрадной.

Сообщается, что «яценюковские» билборды напоминают политическую агитацию с изображением перезидента Порошенко, рядом с которым нанесены надписи «Армия, язык, вера».

Как писала «Фраза», за текущий год Порошенко умудрился заработать столько, что весь 2017-й «нервно курит в сторонке».