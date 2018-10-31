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В Киеве неизвестные «креативщики» приписали Яценюку достижения Порошенко

В Киеве неизвестные «креативщики» приписали Яценюку достижения Порошенко

В Киеве появились агитационные билборды с изображением экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Как выяснили журналисты «Фразы», слоганы на рекламных щитах удивительнейшим образом пересекаются с «достижениями» президента Петра Порошенко.

Как пишет «Страна», «подозрительные» билборды «заполонили» Киев и прилегающие к столице населенные пункты. На рекламных щитах изображен бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и указаны его «достижения» в сфере энергетической независимости Украины, а так же в культурной среде: языковой, кинематографической и эстрадной.

Сообщается, что «яценюковские» билборды напоминают политическую агитацию с изображением перезидента Порошенко, рядом с которым нанесены надписи «Армия, язык, вера».

Как писала «Фраза», за текущий год Порошенко умудрился заработать столько, что весь 2017-й «нервно курит в сторонке».

Тэги: Украина, общество, политика, премьер-министр Украины, агитация, выборы Президента Украины

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