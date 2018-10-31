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Бойня в Керчи: в Крыму уточнили количество пострадавших

Бойня в Керчи: в Крыму уточнили количество пострадавших

Власти аннексированного Крыма обнародовали уточненные данные о количестве пострадавших в результате массового расстрела учащихся и работников Керченского политехнического колледжа. Как выяснили журналисты «Фразы», общее число пострадавших и погибших составляет 88 человек.

Как передает РИА «Новый День», ссылаясь на данные Госсовета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Крыма, из 88 жертв и пострадавших в результате массового расстрела ‒ 52 подростка. Всего пострадавшими числятся 67 человек. В списке погибших ‒ 21 человек, 10 из которых ‒ дети.

Сообщается, что в настоящее время на стационарном лечении остаются 42 человека, 25 из которых ‒ дети. Часть пострадавших (12 человек) находится на лечении в Москве, остальные получают квалифицированную медицинскую помощь в Крыму (21) и Краснодаре (9).

Как писала «Фраза», росСМИ показали шокирующее видео бойни в Керчи (18+).

Ранее росСМИ объяснили, как получилось «воскресить» одну из жертв Керченской бойни.

Тэги: общество, Керчь, стрелок, массовое убийство, колледж

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