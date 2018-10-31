Главные новости за 31 октября 2018 года

Стало известно, сколько будет стоить газ для украинцев уже с завтрашнего дня. Стала известна цена на газ для украинцев уже с 1 ноября. Ее объявил НАК «Нафтогаз Украины». Кубометр газа будет стоить 8548,92 гривен. Данная цена будет действовать до конца апреля.

В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео. В центре Киева в одном из ресторанов вспыхнул скандал. Тут официант «зарядил» тортом прямо в лицо посетительнице. Инцидент произошел в ресторане Guramma Italiana на Печерске. Его видео опубликовал один из пользователей в Instagram. Он отметил, что посетительницы вели себя грубо, чем и вывели из себя официанта.

Жители 35-этажки устроили транспортный коллапс на левом берегу Киева. Жители одного из столичных домов перекрыли Харьковское шоссе. Они требуют восстановить подачу электроэнергии. Участники акции пропускают кареты «скорой помощи», а обычные авто вынуждены разворачиваться, из-за чего возникают ссоры.

В центре Киева копы сбили преступника — теперь его спасают врачи. Ночью среды, 31 октября, в Киеве произошло резонансное ДТП. Инцидент случился в центре города по бульвару Тараса Шевченко, 36. Полицейская машина Mitsubishi Outlander, приехавшая на помощь коллегам, чтобы задержать уличных воров, сбила преступника, который как раз выбежал на проезжую часть, сиганув через забор. От удара парня лет 25-30 перебросило обратно. Вор сильно пострадал — его забрали медики.

В Польше судят украинцев, создавших очень странную компьютерную игру. В Польше судят украинцев, создавших компьютерную игру об «Освенциме». Окружная прокуратура Варшавы уже завела против украинцев уголовное дело. Игру создала компания Aliens Games. В ней можно «действовать» как на стороне заключенных лагеря «Освенцим», так и за охранников-нацистов.

Венеция почти утонула. Появилось видео. Масштабное наводнение случилось в Венеции. По данным местных синоптиков, итальянский город на 77% ушел под воду. Сильные дожди сопровождаются градом. Уровень воды в Венеции поднялся более чем на полтора метра над уровнем моря. Затоплены улицы и площади города.

В барселонском порту паром с 450 пассажирами на борту врезался в причал с вредными химикатами. В порту Барселоны пассажирский паром врезался в причал во время маневра. В результате на землю рухнул портовый кран и возник пожар. Судно Excellent итальянской компании Grandi Navi Veloci врезалось в причал и сбило кран из-за сильного ветра. В момент инцидента на борту парома находилось 420 пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал. У двоих случились панические атаки.

17-летний россиянин погиб, пытаясь подорвать здание ФСБ. 17-летний парень совершил подрыв в управлении ФСБ в Архангельске. В частности, как сообщается, взрыв произошел сегодня, 31 октября, в тамбуре здания. По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Его личность уже установлена. В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников ФСБ.

В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек. В Ватикане во время ремонта одного из зданий посольства в Риме обнаружили человеческие кости. Их нашли сотрудники службы печати. По данным итальянской полиции, жуткая находка была обнаружена вечером вторника, 30 октября. Как сообщается, «кости были найдены в одной из пристроек к зданию апостольской нунциатуры во время проведения ремонтных работ».

В Индии открыли 182-метровый монумент — это как две статуи Свободы. В Индии открыли самый высокий монумент в мире. Размер статуи Единства — 182 метра. Как передают местные СМИ, статую установили на западе страны в штате Гуджарат. Монумент из стали и бетона представляет собой образ Валлабхаи Пателя — это один из последователей лидера национального освободительного движения Индии Махатмы Ганди. Именно его в Индии считают объединителем и «отцом» разных кусков страны в единое целое.

Фронтмен Rammstein бросил все, чтобы проведать больную Лободу. Фронтмен рок-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн приехал в Москву, чтобы проведать попавшую в Боткинскую больницу из-за проблем с почками певицу Светлану Лободу. Рради этого певец отложил съемки нового клипа. В российскую столицу он прилетел эконом-классом, так как билетов на бизнес-класс не окзалось в наличии. При этом встретится у звезд получилось лишь в день выписки, так как до этого все посещения для прооперированной певицы запретили врачи.

Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео. Жительница одного из городков в Омской области отправилась за покупками в магазин и родила прямо на кассе. Местные СМИ опубликовали запись с камеры видеонаблюдения. Роды приняли одна из кассиров, а также две подруги беременной женщины, которые пришли вместе с ней. При этом покупатели отнеслись к происходящему на удивление спокойно.

Всего за несколько десятилетий люди уничтожили более половины диких животных, — исследование. Как оказалось, с 1970-х годов люди уничтожили около 60% диких животных. Об этом говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы. В документе Living Planet Index, который исследовал 16,7 тысяч популяций четырех тысяч видов диких животных Земли, говорится, что за 1970-2014 годы человечество довело природу до того, что их численность на нашей планете сократилась на 60%.