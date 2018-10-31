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Украинских моряков удалось вернуть домой благодаря содействию Карпачевой

Украинских моряков удалось вернуть домой благодаря содействию Карпачевой

Решение вопроса о возвращении домой семерых украинских рыбаков двух суден ЯМК — 0041 (три рыбака) и ЯОД — 2105 (капитан Лысенюк Александр и три рыбака) стало результатом инициированных Европейским Институтом Омбудсмана (штаб-квартира в г. Инсбрук, Австрия) сложных переговоров между вице-президентом Европейского Института Омбудсмана (ЕИО) Ниной Карпачевой и Уполномоченным Российской Федерации по правам человека Татьяной Москальковой. Как выяснили журналисты «Фразы», успешное завершение этой гуманитарной миссии прошло при содействии пограничных и специальных служб Украины и России.

Нина Карпачева заявила: «С первых минут переговоров вопрос ставился не об обмене задержанных рыбаков, а об их возвращении домой к своим семьям. Важно, что удалось преодолеть взаимное недоверие между сторонами и настроить их на конструктивный диалог с целью обеспечения и защиты прав человека. Мы пришли к согласию о необходимости синхронных действий на границе, что значительно ускорило процесс принятия решения по возвращению рыбаков. Для меня самым трогательным и запоминающимся моментом в возвращении рыбаков домой, были их взаимные объятия на нейтральной полосе как родных людей».

Продолжаются переговоры о возвращении домой капитанов суден «Норд» Владимира Горбенка и ЯМК — 0041 Виктора Новицкого, находящихся под следствием и судом по уголовным делам.

На проведенных переговорах Нина Карпачева также подняла вопрос о возвращении двух украинских рыбаков маломерного судна ЯПЗ — 0026, задержанных 10 сентября 2018 года в районе залива Сиваш, которые в настоящее время находятся в СИЗО г.Симферополя.

Генеральный секретарь ЕИО Джозеф Зигеле выразил удовлетворение тем, что Президенты Украины и России поддержали гуманитарную акцию возвращения рыбаков домой и воссоединение семей. Он поблагодарил Нину Карпачеву — вице-президента ЕИО, за результативное осуществление миссии медиатора и гаранта доверия для обеих сторон переговоров и пожелал её дальнейшего успешного продолжения.

Татьяна Москалькова и Нина Карпачева согласились продолжать совместные усилия до возвращения домой всех задержанных и арестованных рыбаков.

Как ранее сообщалось, во вторник, 30 октября, состоялся обмен экипажа крымского судна «Норд» на задержанных Россией украинских моряков сейнера ЯМК-0041.

Тэги: общество, политика, Нина Карпачева

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